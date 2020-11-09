Зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко высоко оценила объекты Белой металлургии Группы ЧТПЗ

УрБК, Челябинск, 01.02.2021. В ходе рабочей поездки в Челябинскую область заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко посетила объекты Белой металлургии Группы ЧТПЗ.
Как сообщает пресс-служба компании, при участии губернатора Челябинской области Алексея Текслера и председателя совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрея Комарова вице-премьер ознакомилась с производством труб большого диаметра «Высота 239» и оценила запущенный в 2020 году современный комплекс очистки промышленных стоков AQA Кристалл.
«Я была приятно удивлена увидеть предприятие, занятое в сфере металлургии, но больше похожее на высокотехнологичное перерабатывающее производство, где традиционно все очень чисто. Учитывая, что все это запускалось 10 лет назад, Группа ЧТПЗ держит марку. Видно отношение к людям, коллективу, делу, которым вы занимаетесь. Процветайте и дальше», — отметила зампредседателя правительства РФ Виктория Абрамченко.
«Группа ЧТПЗ уделяет первостепенное внимание охране окружающей среды и повышению экологической безопасности предприятий. В течение последних десяти лет мы запускали новые объекты Белой металлургии, которые стали примером ответственного подхода к вопросам охраны окружающей среды для многих промышленных компаний, а также выводили из эксплуатации устаревшее оборудование. Благодаря этой системной работе сегодня Группа ЧТПЗ соответствует статусу современной и инновационной компании, которая стремится минимизировать возможное влияние на окружающую среду и поддерживать экологическое благополучие населения», — отметил акционер, председатель совета директоров ПАО «ЧТПЗ» Андрей Комаров.
Ключевые направления масштабной работы в области снижения воздействия на окружающую среду закреплены в долгосрочной экологической программе Группы ЧТПЗ, в рамках которой компания инвестирует в экологические проекты по направлениям «Вода», «Атмосфера», «Рекультивация земли» и «Промышленные отходы» 2 млрд руб. до 2024 года.
В 2020 году фокус компании был направлен на проекты в сфере водопользования. На Челябинском трубопрокатном заводе запущен современный комплекс AQA Кристалл, который полностью исключает сброс кислых стоков в водные объекты, на Первоуральском новотрубном заводе (входит в Группу ЧТПЗ) дан старт работе комплекса AQA Генезис, позволяющий сократить сброс промышленных стоков предприятия на 30%. Инвестиции в оба проекта составили более 1,2 млрд руб.
Отмечается, что одной из приоритетных задач Группы ЧТПЗ в 2021 году является установка и реконструкция на производствах ЧТПЗ газоочистного оборудования с применением наилучших доступных технологий по улавливанию и очистке взвешенных частиц, пыли и газовоздушных смесей. Инвестиции компании в проект до 2024 года составят более 180 млн руб. С инициативой о реализации данного проекта ЧТПЗ выступил на заседании проектного комитета по национальному проекту «Экология». В 2019 году данное предложение было включено в соглашение о выполнении комплексного плана мероприятии по снижению выбросов в атмосферный воздух, которое было подписано ЧТПЗ, министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзором) и правительством Челябинской области.
В соответствии с соглашением в данный момент ведется монтаж оборудования газоочистной установки станка плазменной резки труб большого диаметра. Ежегодно она сможет очищать до 6 млн кубометров загрязненного воздуха. Новое оборудование позволяет до 99% снизить воздействие на атмосферный воздух. До конца 2022 года современное оборудование будет установлено еще на двух трубопрокатных производствах ЧТПЗ.
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