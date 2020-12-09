УПН: Ввод многоквартирного жилья в РФ непрерывно снижается с 2015 года

УрБК, Екатеринбург, 01.02.2021. Ввод многоквартирного жилья в России непрерывно снижается с 2015 года. Об этом написал начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости (УПН) Михаил Хорьков в своем блоге REBURG на «Яндекс.Дзен».



«По данным Росстата, в 2020 году в РФ было построено 80,6 млн кв. м. жилья, из них 38,7 млн кв. м. пришлось на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Таким образом, ввод многоквартирного жилья, несмотря на все усилия государства по стимулированию спроса в этом секторе, снижается на протяжении шести лет. Пиковый показатель в этом секторе был достигнут в 2015 году. Бум жилищного строительства наблюдается лишь в отдельных городах и регионах. В масштабах всей страны наблюдается обратный процесс», — написал М. Хорьков.



Эксперт также напомнил, что с 2019 года в общей статистике по вводу жилья стали учитываться самостоятельно построенные гражданами садовые домики. Это дает возможность многим российским регионам манипулировать цифрами для выполнения целевых ориентиров нацпроекта «Жилье и городская среда», полагает М. Хорьков.