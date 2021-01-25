Совокупная задолженность по ипотеке в РФ в 2020 году выросла на 21%

УрБК, Москва, 01.02.2021. Совокупная задолженность по ипотеке в РФ с 1 января 2020 года по 1 января 2021 года выросла на 21,3% и достигла 9 трлн 086 млрд руб., говорится в материалах Банка России.
Объем просроченной задолженности в этом сегменте за год вырос на 6,8% (до 77,5 млрд руб.). Доля просроченных ипотечных кредитов в общем банковском портфеле по итогам года составляет 0,85%.
Напомним, что за 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 118 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных кредитов выросло на 37%, объем — на 50%.
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