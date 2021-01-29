Пассажиропоток аэропорта Челябинска в 2020 году сократился на 33%

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. Международный аэропорт Челябинска имени И. В. Курчатова в 2020 году обслужил 1 млн 165 тыс. пассажиров. Это на 32,5% меньше уровня предыдущего года, сообщает пресс-служба авиагавани.
На внутренних линиях было обслужено 1 млн 139 тыс. 067 пассажиров, на международных — 26 тыс. 222 человека.
Международный аэропорт Челябинска в 2020 году осуществлял рейсы по 28 направлениям, из них 25 — регулярные. Воздушная гавань сотрудничала с 16 авиаперевозчиками.
Напомним, что в конце марта 2020 года РФ из-за пандемии прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Частичное возобновление полетов началось уже в августе.
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