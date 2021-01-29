Toyota отзывает в России более 82 тыс. внедорожников Land Cruiser 200 и Lexus LX570

УрБК, Москва, 29.01.2021. Toyota отзывает в России 82 тыс. 405 автомобилей Lexus LX570 и Toyota LC200, реализованных в период с 31 января 2013 года по настоящее время. Причиной отзыва автомобилей называют возможные проблемы с форсунками омывателя лобового стекла.
Как сообщается на сайте Росстандарта, автомобили оборудованы форсунками омывателя лобового стекла с нагревателем для предотвращения замерзания жидкости, и из-за особенностей уплотнителя, который удерживает нагреватель внутри форсунки, со временем существует вероятность образования трещины в нагревателе.
«При возникновении такой ситуации вода с антигололедными реагентами может проникнуть в нагревательный элемент и привести к его короткому замыканию и перегреву, а в худшем случае к возгоранию», — сообщают в Росстандарте.
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