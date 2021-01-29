Вячеслав Моше Кантор: террористическая угроза требует от всего мира действовать сообща

Последние несколько лет заставили весь мир, а особенно — Европу по-новому взглянуть на ту глобальную угрозу, что представляет собой терроризм, убеждён Вячеслав Моше Кантор, президент Европейского еврейского конгресса и, помимо этого, целого ряда других международных общественных организаций, в том числе и тех, что напрямую занимаются вопросами безопасности.
Впрочем, и в рамках работы в ЕЕК Вячеслав Моше Кантор наработал достаточный опыт борьбы с проявлениями терроризма и экстремизма, ведь не секрет, что именно евреи нередко становятся целью преступлений и полноценных терактов на почве нетерпимости. Тем не менее, признаёт Вячеслав Моше Кантор, последнее десятилетие, когда теракты потрясали такие крупные европейские города, как Париж и Брюссель, по сути сделали терроризм и его угрозу печальной, но уже неотъемлемой частью жизни крупных населённых пунктов по всему миру. Из новостной сводки откуда-то издалека и картинки на экране телевизора или в сети интернет, терроризм превратился в совершенно реальную угрозу для каждого в его повседневной жизни. Во многом именно в этом и кроется главная опасность терроризма, считает Вячеслав Моше Кантор — в его универсальности и безграничности, ведь риск стать жертвой террориста одинаков совершенно для любого гражданина, где бы он ни проживал, какой бы религии не придерживался и какую бы жизнь ни жил. Враг терроризма — цивилизация в целом, убеждён Вячеслав Моше Кантор, и он на самом деле не имеет религиозных или национальных причин, что бы ни говорили идеологи экстремизма, объясняя и оправдывая тот хаос, что они сеют.
Ещё в 2016 году, когда Европу в буквальном смысле потрясали волны за волнами террористических актов, Вячеслав Моше Кантор в своей статье «Почему мы проигрываем войну с терроризмом» заявил о необходимости глобального объединения усилий всех цивилизованных стран на борьбу с террором. При этом президент ЕЕК подчеркнул, что ни в коем случае нельзя преуменьшать и роль официальных властей как отдельных государств, так и на уровне всего мирового сообщества в этой борьбе. И речь идёт далеко не только об обеспечении непосредственной физической безопасности, но и о борьбе идеологической. В частности, Вячеслав Моше Кантор выразил недоумение нежеланием мирового сообщества призывать к ответственности за теракты те религиозные и экстремистские движения, а также политические режимы, которые призывают к насилию и совершению тех самых терактов?
Неограниченная толерантность в условиях, когда мирные граждане всё чаще становятся жертвами радикалистов и экстремистов, уже не отвечает требованиям безопасности современного мира, уверен Вячеслав Моше Кантор. Примером тому служит и сама Европа, где своеобразная миграционная политика невмешательства и бездействия привела к тому, что в городах стали образовываться замкнутые анклавы радикально настроенных мигрантов — они, в отличие от мирных беженцев, явно отказались от следования нормам и правилам тех стран, что их приняли, в результате чего их образ жизни и идеология вступила в резкое противоречие не просто с нормами, но подчас и с законами европейских стран. В такой ситуации, уверен Вячеслав Моше Кантор, политика невмешательства и бездействия не просто неэффективна — она становится опасной для жизни рядовых граждан.
Не меньшее недоумение Вячеслава Моше Кантора вызвало и то, что даже перед лицом глобального всплеска терроризма в мире так и не была создана международная коалиция по борьбе с этой угрозой. А ведь коалиция крупнейших стран позволила бы вести антитеррористическую борьбу не только по направлению непосредственной безопасности и пресечения терактов, но и в сфере уничтожения инфраструктуры терроризма, каналов его финансирования и идеологической подпитки.
«Объявлена война нашим ценностям и свободам, — заявил Вячеслав Моше Кантор, — Эту войну мы не можем проиграть, и в то же время мы обязаны вести ее, опираясь на нормы международного права».
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