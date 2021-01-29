Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 29.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 6,73 коп., до 76,25 руб., курс евро — на 16,53 коп., до 92,29 руб.
УрБК, Москва, 28.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 29 января 2021 года. Курс долл. ...26.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 78 коп., евро — на 52 коп.
УрБК, Москва, 26.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 января 2021 года. Курс долл. ...25.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 50 коп., евро — на 74 коп.
УрБК, Москва, 25.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 26 января 2021 года. Курс долл. ...22.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 99 коп., евро — на 1,4 руб.
УрБК, Москва, 22.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 23 января 2021 года. Курс долл. ...11.01.2021 Официальный курс доллара США вырос на 64 коп., евро — на 2 коп.
УрБК, Москва, 11.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 января 2021 года. Курс долл. ...