Официальный курс доллара США вырос на 7 коп., евро — на 17 коп.

УрБК, Москва, 29.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2021 года. Курс долл. США к рублю вырос на 6,73 коп., до 76,25 руб., курс евро — на 16,53 коп., до 92,29 руб.