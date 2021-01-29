УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2021

Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 235 человек

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. По состоянию на 29 января в Свердловской области официально зарегистрировано 110 тыс. 872 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 28 января число безработных составляло 111 тыс. 107 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 235 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,23%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
28.01.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 229 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. По состоянию на 28 января в Свердловской области официально зарегистрировано 111 тыс. ...

19.01.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 127 человек

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2021. По состоянию на 19 января в Свердловской области официально зарегистрировано 112 тыс. ...

15.01.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 515 человек

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2021. По состоянию на 15 января в Свердловской области официально зарегистрирован 112 тыс. ...

14.01.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 722 человека

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2021. По состоянию на 14 января в Свердловской области официально зарегистрировано 113 тыс. ...

13.01.2021 Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 625 человек

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. По состоянию на 13 января в Свердловской области официально зарегистрировано 114 тыс. ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18