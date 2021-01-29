УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2021

ФТС в 2020 году снизила перечисления в бюджет РФ на 17%

УрБК, Москва, 29.01.2021. Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году перечислила в бюджет России 4 трлн 752 млрд руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Из них 3 трлн 444 млрд руб. были получены при экспорте товаров, 1 трлн 148 млрд руб. — при импорте.

Напомним, что в 2019 году ФТС перечислила в бюджет 5 трлн 729 млрд руб. Таким образом, за год показатель сократился на 17,1%.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.01.2021 ФТС в 2020 году снизила перечисления в бюджет РФ на 17%

Федеральная таможенная служба (ФТС) в 2020 году перечислила в бюджет России 4 трлн 752 млрд руб., сообщает пресс-служба ...

03.07.2019 Таможенная служба в I полугодии увеличила перечисления в бюджет РФ на 3,9%

УрБК, Москва, 03.07.2019. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в январе-июне 2019 года перечислила в федеральный ...

03.08.2018 За семь месяцев ФТС перечислила в бюджет 3,1 трлн рублей

УрБК, Москва, 03.08.2018. За семь месяцев 2018 года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет РФ 3 трлн ...

02.11.2016 За десять месяцев ФТС снизила перечисления в бюджет на 13%

УрБК, Москва, 02.11.2016. Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в январе-октябре 2016 года перечислила в бюджет РФ 3 ...

01.09.2015 С начала года ФТС снизила перечисления в бюджет РФ на 29%

УрБК, Москва, 01.09.2015. С начала года Федеральная таможенная служба (ФТС) перечислила в бюджет РФ на 1 сентября 3,17 ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18