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29.01.2021

На Южном Урале в 2020 году количество выданных микрозаймов снизилось на 5,8%

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 575 тыс. 885 микрозаймов, что на 5,8% меньше показателя 2019 года (611 тыс. 418 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

С этим результатом Южный Урал занял 7-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в 2020 году микрозаймов оказалась Москва (901,0 тыс. ед.), на втором — Московская область (801,2 тыс. ед.), на третьем — Краснодарский край (692,6 тыс. ед.), на четвертом — Свердловская область (683,8 тыс. ед.). Замыкает топ-5 Кемеровская область (641,8 тыс. ед.).

В целом по стране за 2020 год было выдано 18,78 млн займов «до зарплаты», что на 0,9% меньше уровня 2019 года (18,96 млн ед.).

При этом, согласно исследованию НБКИ, для российских регионов характерна разнонаправленная динамика выдачи микрозаймов. Наиболее серьезный рост этого показателя в 2020 году был отмечен в Московской области (плюс 14,7%), Москве (плюс 12,8%), Приморском крае (плюс 11,7%), Кемеровской области (плюс 10,2%). Сильнее всего снизилось число выданных займов «до зарплаты» в Архангельской (минус 20,3%), Белгородской (минус 17,4%) и Вологодской (минус 14,9%) областях.

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