В Свердловской области выявлено 362 новых случая заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 362 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 29 января 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 69 тыс. 761 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 15 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 2 тыс. 204. За сутки из больниц выписаны 380 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 62 тыс. 328 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 19 тыс. 238 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 813 тыс. 048 человек. За сутки зарегистрировано 534 летальных случая (всего 72 тыс. 185), выздоровели 26 тыс. 204 человека (всего 3 млн 255 тыс. 462).