Оборот общественного питания в РФ в 2020 году снизился на 20,7%

УрБК, Москва, 29.01.2021. По итогам 2020 года сокращение оборота общественного питания в России составило 20,7% по сравнению с предыдущим годом. При этом в декабре падение ускорилось до 20,9% после 16,4% в ноябре.



Как сообщается в исследовании Минэкономразвития РФ «Картина деловой активности. Январь 2021 года», в 2020 году значительное сокращение показателей также наблюдалось в добыче полезных ископаемых и грузообороте транспорта. Так, по сравнению с предыдущим годом они снизились на 7% и 4,9% соответственно.



Помимо этого, серьезное падение в связи с введенными из-за распространения коронавируса карантинными ограничениями продемонстрировал по итогам года потребительский рынок. Так, оборот розничной торговли в 2020 году снизился на 4,1%, а объем платных услуг населению сократился на 17,3%.



Умеренный рост за прошлый год показали обрабатывающая промышленность (+0,3%) и строительные работы (+0,1%).