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29.01.2021

В России с 2010 по 2019 год сократили 40% мест в инфекционных больницах

УрБК, Москва, 29.01.2021. В России с 2010 по 2019 год было сокращено 40% инфекционных коек для взрослых пациентов. Такие подсчеты в своей статье «Первая пандемия цифровой эпохи: уроки для национального здравоохранения» приводит глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Как следует из текста, в 2010 году в инфекционных больницах страны было 35,4 тыс. мест, к 2019 году осталось 25,1 тыс. мест. В детских больницах количество инфекционных коек за тот же период было сокращено на 23% — с 33,1 тыс. до 26,8 тыс. соответственно.

При этом М. Мурашко отмечает, что в системе здравоохранения «существовала неравномерность доступности по стране данного вида медицинской помощи». В частности, инфекционные больницы были недоукомплектованы врачами-инфекционистами, врачами-эпидемиологами.

«Наряду с дефицитом кадров и коечного фонда, более половины инфекционных больниц, располагающихся в зданиях устаревших типов проектирования, вплоть до памятников архитектуры, не соответствуют современным санитарным требованиям и нормам. Такие здания требуют капитального ремонта и реконструкции, нуждаются в оснащении специальными вентиляционными системами и современным медицинским оборудованием, которое тоже имеет свои требования к типу помещения», — написал Михаил Мурашко.

Уже в период пандемии коронавирусной инфекции в России к ноябрю 2020 года было развернуто более 270 тыс. коек для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Общее число госпитализаций больных инфекционными заболеваниями, по оценке министра, в 2020 году возросло в 1,5 раза в сравнении с предыдущим годом.

Добавим, что, по данным федерального оперштаба, к 28 января 2021 года в России было всего выявлено почти 3,8 млн случаев заражения коронавирусом. Официально зарегистрирован за время пандемии 71 тыс. 651 летальный случай среди пациентов.

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