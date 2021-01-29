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29.01.2021

Спрос на покупку коммерческой недвижимости в Екатеринбурге за год вырос на 16%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Спрос на покупку коммерческой недвижимости (общее число просмотренных объявлений) в Екатеринбурге в 2020 году вырос на 16% по сравнению с предыдущим годом, говорится в исследовании сервиса «Авито».

Спрос на аренду коммерческой недвижимости в уральской столице за год увеличился на 13%. Объем предлагаемых объектов (как для аренды, так и для покупки) в 2020 году вырос на 34%.

«В 2020 году востребованность помещений свободного назначения (ПСН) стала особенно актуальной. Их доля в структуре спроса росла и по итогам года составила 46% в категории купли-продажи коммерческой недвижимости и 36% на рынке аренды. Во многом повышенное внимание потребителей к этому сегменту вызвано мультифункциональностью и высокой степенью адаптивности подобных помещений для различных видов бизнеса. Помимо этого, ПСН, как правило, отвечают потребностям новых торговых форматов, таких как dark store и dark kitchen, получивших широкое распространение в период пандемии», — заявил руководитель направления коммерческой недвижимости «Авито Недвижимости» Тимур Зайцев.

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