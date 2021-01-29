В Екатеринбурге на месте промзоны возле железнодорожного вокзала построят почти 2 млн кв. м. жилья

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов одобрил концепцию застройки промзоны на территории микрорайона Завокзальный в Железнодорожном районе города.
Как сообщает пресс-служба горадминистрации, проект планировки территории представил 28 января 2021 года глава МБУ «Мастерская генерального плана» Руслан Габдрахманов. По его словам, под застройку предлагается отдать территорию, где расположены производственно-складские и логистические объекты. На этом месте предполагается возвести 1 млн 950 тыс. кв. м. жилья на 68 тыс. человек.
«Авторы концепции рассчитывают продолжить развитие железнодорожного вокзала, превратив его в полноценный многофункциональный городской центр. Среди основных приоритетов также отмечено сохранение крупных предприятий, планирующих осуществлять свою дальнейшую деятельность в микрорайоне», — говорится в сообщении.
Вместе с тем в Instagram-профиле Алексея Орлова поясняется, что склады, предприятия и логистические объекты предлагается вынести с территории города.
«Мы понимаем, что реализация этого проекта возможна при: сохранении производственных предприятий, строительстве социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры, решении всех вопросов с собственниками на данной территории, проработке механизма выноса производственно-складских объектов, оказывающих негативное влияние на экологию Екатеринбурга», — говорится в сообщении.
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