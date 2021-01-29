Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%

УрБК, Москва, 29.01.2021. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Росстата.
Напомним, что в 2019 году реальные доходы россиян выросли на 1%.
Среднемесячная номинальная зарплата в январе-ноябре 2020 года в РФ составила 49 тыс. 454 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Номинальная зарплата за год выросла на 2,2%.
Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 1,3% в годовом выражении. Об этом сообщает «Прайм» со ...20.02.2019 В январе реальные доходы россиян снизились на 1,3%
УрБК, Москва, 20.02.2019. Реальные располагаемые доходы россиян в январе снизились на 1,3% в годовом выражении. Об этом ...20.07.2017 Реальные располагаемые доходы россиян в I полугодии уменьшились на 1,4%
УрБК, Москва, 20.07.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированные ...21.06.2017 В мае 2017 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,4%
Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных на инфляцию) россиян в мае ...21.06.2017 В мае 2017 года реальные располагаемые доходы россиян снизились на 0,4%
УрБК, Москва, 21.06.2017. Реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом обязательных платежей, скорректированных ...