Реальные доходы россиян в 2020 году снизились на 3,5%

УрБК, Москва, 29.01.2021. Реальные располагаемые денежные доходы жителей России в 2020 году снизились на 3,5% по сравнению с предыдущим годом, свидетельствуют данные Росстата.



Напомним, что в 2019 году реальные доходы россиян выросли на 1%.



Среднемесячная номинальная зарплата в январе-ноябре 2020 года в РФ составила 49 тыс. 454 руб. Это на 5,5% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Номинальная зарплата за год выросла на 2,2%.