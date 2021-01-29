ГИБДД будет круглосуточно эвакуировать автомобили еще с трех улиц Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Для обеспечения непрерывной работы коммунальных служб по уборке и вывозу снежных масс из Екатеринбурга администрация города снова привлечет ГИБДД. Госавтоинспекторы будут эвакуировать транспорт, мешающий работе техники.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета, днем 29 января 2021 года коммунальные службы приступят к вывозу снежных масс с улицы Ирбитской — от улицы Данилы Зверева до улицы Раевского, а также с улицы Волгоградской — от дома № 47 на улице Волгоградской до улицы Амундсена.
В ночь с 29 на 30 января 2021 года работа по уборке города от снежных завалов будет продолжена улице Азина — от улицы Челюскинцев до улицы Свердлова.
«Специалисты комитета благоустройства и комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Екатеринбурга обратились с просьбой к жителям уральской столицы не парковать личный транспорт в местах уборки мегаполиса от снега», — говорится в сообщении пресс-службы.
На участках улично-дорожной сети, где будет работать техника, ГИБДД Екатеринбурга установит временные дорожные знаки «Стоянка запрещена», совмещенные с табличкой «Работает эвакуатор» и указанием диапазона времени их действия.
Оставленные на обочинах и мешающие службам благоустройства в уборке городской территории транспортные средства будут эвакуированы, уточняет пресс-служба муниципалитета.
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