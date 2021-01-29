Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в январе снизилась на 25%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга за первые три недели 2021 года оказался на 24,7% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом рассказали УрБК представители компании Watcom Group.
«В первом полугодии не стоит рассчитывать на быстрое дальнейшее восстановление. Возможно, ситуация станет кардинально меняться во втором полугодии. Ситуация с пандемией улучшается, вакцинация идет полным ходом, торговые центры усиленно работают над эффективностью управления», — заявил президент компании Роман Скороходов.
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