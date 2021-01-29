УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
29.01.2021

Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в январе снизилась на 25%

УрБК, Екатеринбург, 29.01.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга за первые три недели 2021 года оказался на 24,7% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом рассказали УрБК представители компании Watcom Group.

«В первом полугодии не стоит рассчитывать на быстрое дальнейшее восстановление. Возможно, ситуация станет кардинально меняться во втором полугодии. Ситуация с пандемией улучшается, вакцинация идет полным ходом, торговые центры усиленно работают над эффективностью управления», — заявил президент компании Роман Скороходов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
13.01.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в декабре 2020 года снизилась на 26%

Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в торговых центрах Екатеринбурга в ...

13.01.2021 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в декабре 2020 года снизилась на 26%

УрБК, Екатеринбург, 13.01.2021. Показатель Shopping Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м. торговой площади) в ...

21.11.2019 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге с начала года выросла на 1%

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2019. В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговой ...

17.05.2019 Посещаемость торговых центров в Екатеринбурге в майские праздники выросла на 7%

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2019. В Екатеринбурге Shopping Index Watcom (индикатор, отражающий динамику посещаемости ТЦ и ...

06.12.2016 Shopping Index в УрФО во II полугодии вырос на 1,4%

УрБК, Екатеринбург, 06.12.2016. Во II полугодии 2016 года Shopping Index в Уральском федеральном округе (УрФО) вырос на ...

Популярные новости
11.01.2021Финансовые итоги 2020: развиваться, чтобы выжить14.01.2021На Среднем Урале объявлено штормовое предупреждение из-за сильного снега11.01.2021Постновогодние изменения12.01.2021Бизнес-итоги 2020: в ожидании слияний и поглощений19.01.2021Выпускники свердловских колледжей и техникумов могут вернуться на очное обучение
Архив новостей
Январь 2021 (502)
Декабрь 2020 (724)
Ноябрь 2020 (652)
Октябрь 2020 (786)
Сентябрь 2020 (737)
Август 2020 (713)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2020 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18