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29.01.2021

В суд Челябинска направлено уголовное дело о незаконной банковской деятельности на сумму более 42 млн рублей

УрБК, Челябинск, 29.01.2021. В Калининский районный суд Челябинска направлено уголовное дело в отношении девяти местных жителей о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода свыше 42 млн руб.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, девять южноуральцев обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».

«По версии следствия, обвиняемые в 2016-2018 гг., находясь на территории г. Челябинска, в нарушение требований Федерального закона «О банках и банковской деятельности», без регистрации кредитной организации и без соответствующей лицензии осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты и расчетные счета номинально созданных 15 организаций, получив от незаконной банковской деятельности доход в сумме свыше 42 млн руб.», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе расследования уголовного дела наложен арест на изъятые у обвиняемых денежные средства на сумму более 1,5 млн руб.

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