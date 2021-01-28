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28.01.2021

В Екатеринбурге ряд домов во Втузгородке остались без горячей воды и теплоснабжения

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. В Екатеринбурге из-за незапланированных ремонтных работ на магистрали АО «Екатеринбургская теплоснабжающая компания» дома на нескольких улицах были отключены от теплоресурсов.

Как сообщили в аварийно-диспетчерской службе, горячее водоснабжение и теплоснабжение были отключены в домах по улицам Академическая, Блюхера, Данилы Зверева, Ирбитская, Космосмольская, Мира.

По информации аварийно-диспетчерской службы, теплоресурсы в дома будут запускать не раньше полуночи.

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