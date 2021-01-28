Число зарегистрированных самозанятых на Среднем Урале превысило 50 тыс. человек

В настоящее время на Среднем Урале зарегистрировано более 50 тыс. самозанятых. Об этом сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявила начальник отдела налогообложения юридических лиц регионального Управления Федеральной налоговой службы России Юлия Смирнягина.



«Новый режим достаточно популярен среди физических лиц. На 1 января 2021 года в регионе было зарегистрировано 47 тыс. 042 самозанятых, в том числе 3 тыс. 642 индивидуальных предпринимателя. На сегодняшний день зарегистрировано уже 50 тыс. 828 физлиц, которые перешли на этот спецрежим», — сказала Ю. Смирнягина.



По ее словам, самый большой прирост числа самозанятых произошел в апреле и июне 2020 года, когда этой категории граждан были предоставлены выплаты по 5 тыс. руб. в качестве меры господдержки.



«Из общего числа зарегистрированных самозанятых 61% не указали вид своей деятельности. Тем не менее мы можем озвучить статистику по тем гражданам, которые эту информацию опубликовали. Самый популярный вид деятельности — «грузовые и пассажирские перевозки» (7,7% от общего числа). На втором месте — «деятельность по доставке» (2,7%), на третьем — «информационные услуги, маркетинг и реклама» (2,5%). Далее идет «деятельность по ремонту и строительству» (2%), «сдача в аренду квартир» (1,8%), «торговля самостоятельно произведенными товарами (1,7%), «обучение и репетиторство» (1,6%)», — заявила Ю. Смирнягина.