Врио главы Екатеринбурга получил второе представление от прокуратуры за январь 2021 года

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов получил от прокуратуры еще одно представление в связи с низким температурным режимом в детском саду № 31.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, жалобы на низкую температуру в помещениях начали поступать в начале декабря прошлого года.



«Сотрудниками прокуратуры района незамедлительно 4 декабря 2020 года совместно со специалистом центрального Екатеринбургского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области проведена выездная проверка в МБДОУ — детский сад № 31 по ул. Академика Бардина в Екатеринбурге. В ходе проверки проводились измерения температурного режима (микроклимата) в помещениях садика», — говорится в сообщении.



По итогам проверки информация о нарушении температурного режима подтвердились. В отношении МБДОУ — детский сад № 31 прокуратура возбудила дело об административном нарушении по части 1 статьи 6.7 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения». ДОУ было оштрафовано на 30 тыс. руб.



Напомним, 19 января 2021 года стало известно, что прокуратура внесла представление врио главы Екатеринбурга Алексею Орлову за некачественную зимнюю уборку города.