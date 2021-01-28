Свердловские власти не рассматривают возможность новых выплат самозанятым по 5 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Заместитель министра инвестиций и развития Среднего Урала Евгений Копелян сегодня в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге заявил, что свердловские власти вряд ли будут снова выплачивать свердловским самозанятым по 5 тыс. руб.



«Эта мера господдержки была введена в 2020 году, тогда, когда действовали ограничения на осуществление разных видов деятельности. Сейчас ситуация кардинально изменилась. Практически все ограничения сняты (за исключением запрета предприятиям общепита работать в ночное время). Поэтому я не думаю, что в 2021 году регион вернется к вопросу о возобновлении такой меры господдержки», — считает Е. Копелян.



Напомним, что в 2020 году свердловским самозанятым дважды выплатили из областного бюджета по 5 тыс. руб.