Глава «Атомстройкомплекса» высоко оценил соглашение между застройщиками и думой Екатеринбурга

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Генеральный директор компании «Атомстройкомплекс», председатель строительного комитета Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) Валерий Ананьев высоко оценил соглашение между застройщиками и думой Екатеринбурга, сообщает пресс-служба застройщика.
Напомним, что сегодня два крупнейших профессиональных объединения застройщиков — СОСПП и Гильдия строителей Урала — подписали соглашение о сотрудничестве с Екатеринбургской городской думой.
Как отметил Валерий Ананьев, подписание соглашения — это значительный шаг к выстраиванию конструктивного диалога между застройщиками и властью, который необходим для решения вопросов городского развития. Документ будет способствовать внедрению современных принципов градостроительства и согласованности действий всех участников рынка.
«Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по реновации центра города, развитию социальной инфраструктуры, сохранению объектов культурного наследия. От того, насколько своевременно и эффективно будут решаться эти задачи, зависит инвестиционная привлекательность города и экономический рост региона. Важно, что все участники процесса — власть, бизнес, экспертное сообщество, горожане — понимают необходимость объединения усилий и готовы работать вместе, разрабатывать общие планы по развитию города и сообща реализовывать их. Никто не намерен раскачивать лодку — девелоперы так же, как и горожане, и власть заинтересованы в том, чтобы город развивался грамотно и был удобным для жизни и работы», — заявил В. Ананьев.
Отметим, что соглашением предусмотрено ведение взаимных консультаций строителей и депутатов, совместная подготовка проектов правовых актов, аналитических и информационно-методических материалов, предложений по совершенствованию правового регулирования в области градостроительной деятельности.
Как сообщил спикер гордумы Игорь Володин, застройка является одним из главных элементов развития города. От нее зависят и экономические показатели, и мобильность населения, и туристический потенциал, и инвестиционная привлекательность.
«Вместе с Гильдией строителей Урала и СОСПП мы сможем выявлять проблемные моменты в сфере градостроительства и находить оптимальные решения. Совместная работа позволит планировать развитие Екатеринбурга в долгосрочной перспективе, улучшая качество жизни людей и создавая комфортную городскую среду», — заявил И. Володин.
В Гильдии строителей Урала отмечают, что взаимодействие крупнейших деятелей городской экономики, лиц, во многом определяющих условия жизни в городе, таких как застройщики с представительным органом, ни в коем случае не должно ограничиваться формальными поводами и процедурами.
«В действительности перед нами и общие задачи, и широчайший спектр актуальных для обсуждения вопросов, требующих согласования и совместного действия. Можно только посетовать на то, что подобное соглашение не было заключено раньше. Однако лучше поздно, чем никогда. И я с радостью высказываю уверенность в том, что сегодня мы открываем новую страницу в совместной работе по украшению и развитию Екатеринбурга», — отметил президент Гильдии строителей Урала В. Трапезников.
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