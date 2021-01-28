На Среднем Урале одобрили более 26 тыс. заявок на получение ипотеки под 6,5%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. На 21 января жители Свердловской области подали 38 тыс. 616 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 26 тыс. 158 уже одобрены, по 9 тыс. 848 получены отказы.
Отметим, что Свердловская область занимает пятое место среди регионов РФ по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, уступая Москве, Санкт-Петербургу, Московской области и Краснодарскому краю.
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