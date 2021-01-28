Средний размер выданных в Свердловской области ипотечных кредитов в декабре 2020 года вырос на 7,9%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Средний размер выданных в Свердловской области в декабре 2020 года ипотечных кредитов составил 2 млн 433 тыс. 050 руб., что на 7,9% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (2 млн 255 тыс. 735 руб.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



С этим результатом Средний Урал занял 8-е место рейтинга среди 30 российских регионов. На первых пяти строчках по величине среднего размера выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов оказались Москва (6,07 млн руб.), Московская область (4,57 млн руб.), Санкт-Петербург (3,71 млн руб.), Приморский край (3,47 млн руб.) и Ленинградская область (3,19 млн руб.).



В целом по стране, согласно исследованию НБКИ, средний размер выданных в декабре 2020 года ипотечных кредитов составил 2,81 млн руб., что на 11,4% больше показателя аналогичного периода предыдущего года (в декабре 2019 года — 2,52 млн руб.).



По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, после падения среднего размера ипотечного кредита в апреле в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к «докарантинному» уровню, но и превысил его. По его мнению, причиной роста данного показателя в последние месяцы можно назвать снижение ставок благодаря программам господдержки.