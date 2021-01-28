СКБ-банк анонсировал создание международного инвестиционного блока

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. На базе банковской группы СКБ-банка будет создан международный инвестиционный блок, сообщает пресс-служба финансово-кредитной организации.
«Начата работа по развитию международного инвестиционного блока внутри финансовой группы. Частным лицам будут предоставляться услуги доверительного управления, брокерское обслуживание (рынки РФ и международные рынки), структурированные инвестиционные продукты, управление активами, аналитика и консультирование», — говорится в сообщении.
Корпоративные клиенты получат услуги корпоративно-инвестиционного банкинга, в частности: кредитование юридических лиц, структурное финансирование, организацию и выпуск облигаций, поддержку сделок слияния-поглощения.
Также новый дивизион сосредоточится на работе с глобальными рынками, в том числе сфокусируется на предоставлении услуг для западных клиентов, желающих выйти на рынки России, СНГ, и на обслуживании российских клиентов для выхода на международные рынки.
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