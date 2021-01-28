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28.01.2021

В минздраве Свердловской области выступили против финансирования медвытрезвителей за счет бюджета

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. В министерстве здравоохранения Свердловской области выступили против оплаты услуг вытрезвителей за счет средств областного бюджета или средств Фонда ОМС. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге сообщил главный нарколог регионального ведомства Олег Забродин.

По его мнению, услуги медвытрезвителей должны оплачивать лица, туда помещаемые, а их стоимость может быть равна цене среднестатистического гостиничного номера.

Но для принудительного помещения граждан в медвытрезвители потребуются изменения в законодательство, отметил О. Забродин.

«Один из самых важных документов — это постановление о направлении на вытрезвление. В Кодексе об административных правонарушениях есть статьи, касающиеся лишения права управления водителей транспортных средств в том случае, если они находятся в состоянии опьянения. Вот такое постановление мы хотели бы видеть. Если такого постановления не будет, такое лицо поместить в любое учреждение без его согласия не сможем. Этот вопрос нужно поднимать инициативно, видимо, думой, вносить изменения в КоАП. Иначе мы будем вынуждены спрашивать: «А не хотите ли вы, чтоб мы вам оказали услуги, а вы потом за них еще и заплатите?». Я считаю, что закон должен быть понятен, конкретен и суров — если медорганизация дала заключение, что лицо может находиться в вытрезвителе, значит, оно там находиться может и должно», — сообщил О. Забродин.

Как уточнил главный нарколог УрФО, главный врач областной наркологической больницы Антон Поддубный, правила работы системы медицинских вытрезвителей на Среднем Урале будут разработаны с участием регионального минздрава, социальных учреждений и правоохранительных органов. На данный момент такой документ в Свердловской области не разработан. Желающих открыть медвытрезвители на условиях государственно-частного партнерства в Свердловской области также пока нет, уточнили на пресс-конференции.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о восстановлении системы вытрезвителей с 2021 года. Он дает возможность регионам и муниципалитетам России создавать вытрезвители на основе государственно-частного и муниципально-частного партнерства.

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