В Свердловской области выявлено 369 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 369 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 28 января 2021 года региональный оперштаб.



Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 69 тыс. 399 человек.



Также за сутки в области зарегистрировано 16 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 989. За сутки из больниц выписаны 384 человека. Всего в Свердловской области официально выздоровели 61 тыс. 948 человек.



В России за минувшие сутки было выявлено 19 тыс. 138 новых случаев COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 793 тыс. 810 человек. За сутки зарегистрировано 575 летальных случаев (всего 71 тыс. 651), выздоровели 26 тыс. 775 человек (всего 3 млн 229 тыс. 258).