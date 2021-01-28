Число безработных на Среднем Урале за сутки сократилось на 229 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. По состоянию на 28 января в Свердловской области официально зарегистрировано 111 тыс. 107 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала. На 27 января число безработных составляло 111 тыс. 336 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 229 человек. Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,24%.

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