УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Екатеринбургский аэропорт Кольцово открыли для международного авиасообщения с Беларусью ...

Аэропорт Кольцово открыли для международного авиасообщения с Беларусью и Арменией

Турпоток из России в Турцию за год сократился в семь раз

УрБК, Екатеринбург, 09.12.2020. Из-за пандемии коронавируса турпоток из России в Турцию в 2020 году сократился в ...