Екатеринбургский аэропорт Кольцово открыли для международного авиасообщения с Беларусью и Арменией. Об этом говорится в распоряжении правительства РФ.
В документе перечислены 20 аэропортов, которые могут принимать пассажиров из Беларуси и Армении. Среди них — Домодедово, Шереметьево, Жуковский, Внуково, Пулково, Кольцово.
Напомним, что регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами РФ прекратила 27 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции. С 1 августа Россия открыла международные рейсы в Турцию и ряд других стран. При этом уральские туристы до последнего момента совершать прямые перелеты за границу. Международное авиасообщение из екатеринбургского аэропорта Кольцово было полностью закрыто.
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