Замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев выступил за меры по сдерживанию роста цен на жилье

УрБК, Москва, 28.01.2021. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев выступил за введение мер по сдерживанию роста цен на жилье в России, сообщает «Прайм».



По словам замминистра, вопреки ожиданиям правительства РФ после запуска программы льготной ипотеки от этого выиграли в большей степени застройщики.



«У нас на самом деле рост (цен — ред.) в колоссальном количестве регионов … Это нас беспокоит, потому что получается, что бюджетное стимулирование идет не гражданам, а застройщикам, и это нас, конечно, расстраивает. Поэтому в любом случае мы считаем, что любое решение должно сопровождаться какими-то мерами по недопущению дальнейшего роста цен на жилье», — сказал А. Моисеев.



Он добавил, что решение о продлении программы льготной ипотеки в дальнейшем будет принимать президент РФ Владимир Путин.



Добавим, что за 11 месяцев 2020 года в Свердловской области было выдано 52 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 118 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года число выданных кредитов выросло на 37%, объем — на 50%.



Вместе с тем, по данным Уральской палаты недвижимости (УПН), средняя цена предложения на первичном рынке жилья за год увеличилась на 14%, на вторичном — на 9%. Число сделок купли-продажи в сегменте новостроек выросло на 35%. На «вторичке» показатель снизился на 7%.