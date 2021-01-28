Особый противопожарный режим введен в 30 муниципалитетах Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Повышенные меры безопасности на территории 30 муниципалитетов Среднего Урала введены в связи с резким увеличением числа пожаров в январе 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.



По информации ведомства, с начала года в жилом секторе региона произошло 297 пожаров, что на 71 случай больше, чем в январе 2020 года. При возгораниях погибли 36 человек, 27 человек травмированы.



«Для стабилизации обстановки с пожарами главы муниципальных образований вводят на своих территориях особый противопожарный режим. Своевременное введение режима позволяет органам власти усилить требования пожарной безопасности и защитить подведомственную территорию от угрозы огня. На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 30 муниципалитетах Свердловской области», — сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.



С введением особого противопожарного режима на территории муниципалитетов усилена профилактическая работа с населением. В частном жилом секторе и многоквартирных домах проходят противопожарные рейды, направленные на профилактику ЧП.



Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима влечет наложение штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс. руб., на должностное лицо — от 15 до 30 тыс. руб., на юридическое лицо — от 200 до 400 тыс. руб. В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголовную ответственность, уточняют в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.