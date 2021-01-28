Два предприятия Распадской угольной компании установили вендинговые аппараты по выдаче СИЗ

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Два предприятия Распадской угольной компании (РУК, управляет угольными активами ЕВРАЗа) установили вендинговые аппараты, сообщает Управление по связям с общественностью РУК.
«С их помощью сотрудники получают респираторы, очки и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) для безопасной работы на производстве. Два устройства уже протестировали и ввели в эксплуатацию на шахте «Осинниковская», еще одно — на обогатительной фабрике «Распадская», — говорится в сообщении.
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа
Вендинговые аппараты оснащены сенсорным меню. Работник выбирает необходимое и прикладывает к экрану личный пропуск. К нему привязана информация о нормах выдачи СИЗ для каждого горняка. Так ведется автоматический учет расхода и остатков.
Сотрудники могут пользоваться автоматами круглосуточно без ожидания и очередей. Это полностью бесконтактный способ, что актуально в условиях пандемии.
«Автоматизация выдачи средств индивидуальной защиты — пилотный проект. Специалисты оценят качество и эффективность работы новых устройств, соберут отзывы пользователей. При положительных результатах вендинговые аппараты запустят на других предприятиях компании», — отмечают представители РУК.
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