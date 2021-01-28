Оборот предприятий по производству продуктов питания в Свердловской области сократился на 17%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. Оборот всех организаций в Свердловской области в январе-декабре 2020 года вырос на 11,8% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



Оборот предприятий по производству мебели снизился на 28,5%. У организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений показатель сократился на 27,5%, у производителей продуктов — на 17,3%, у гостиниц и предприятий общественного питания — на 10,3%.



Значительно вырос оборот у предприятий по производству одежды (плюс 41,2%), у производителей компьютеров, электронных и оптических изделий (плюс 40,8%), а также у организаций, осуществляющих полиграфическую деятельность и копирование носителей информации (плюс 28,9%).