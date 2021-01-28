Среднесписочная численность сотрудников финансовых и страховых компаний на Среднем Урале сократилась на 8,3%

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2021. В ноябре 2020 года среднесписочная численность сотрудников в сфере «деятельность финансовая и страховая» в Свердловской области сократилась на 8,3% (до 30,2 тыс. человек) по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, сообщает Свердловскстат.



Среднесписочная численность сотрудников в сфере «строительство» снизилась на 3,7% (до 54,8 тыс. человек), в «обрабатывающих производствах» — на 2,9% (до 311 тыс. человек), в секторе «добыча полезных ископаемых» — на 2,6% (до 26,8 тыс. человек).



В сфере «сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» показатель сократился на 1,9% (до 26,6 тыс.), «образование» — на 0,7% (до 154,4 тыс. человек), «деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» — на 0,7% (до 121,1 тыс. человек).