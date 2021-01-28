Где провести романтические выходные — идеи уикенда от Donum

Когда возникает вопрос, где провести романтические выходные, вначале от количества вариантов и предложений можно растеряться. Чтобы сориентироваться, предлагаем ознакомиться с деталями на Donum. У вас есть возможность запланировать отдых в домике или поехать в любимый город, где можно красиво отдохнуть вдвоем во время выходных.



Романтический отдых для двоих — как подготовить идеальный уикенд







Чтобы романтический отдых на выходные принес удовольствие и радостные моменты, нужно продумать все нюансы, учесть интересы и вкусы обоих. Некоторые любят проводить романтические выходные для двоих в уединении, без суеты и шума. Другим больше нравится вариант, когда время проводится активно — с прыжками с парашютом, танцами, шумными вечеринками. Можно, например, купить сертификат и устроить веселую прогулку на катере или посещение спа-салона. На самом деле идей, как провести романтические выходные, миллион, выбор зависит от личных предпочтений влюбленных. Но есть несколько правил, которые обязательно нужно учесть при подготовке:



— оба участника приключения должны знать, что их ждет, они смогут подготовиться морально и подобрать соответствующую одежду;



— на день отъезда нужно отложить все дела и предупредить родных, что они какое-то время будут без связи;



— нужно выделить определенную сумму, которую можно потратить на отдых для влюбленных.



Романтический уикенд для двоих — лучшие идеи, как провести время вместе



Специалисты Donum предлагают такие идеи для свидания:



— весной можно пригласить девушку на первое свидание в оранжерею, здесь создана особая атмосфера, располагающая к размышлениям, долгим разговорам, любованием экзотическими растениями;



— самый трогательный способ — подняться с любимой в небо на воздушном шаре, впечатлений будет море, а душевная связь между влюбленными укрепится;



— летом можно устроить романтический ужин на крыше небоскреба — ощущение, что вы находитесь выше всех и вас никто не видит, дает свободу и радость, вы сможете вместе наблюдать за огнями города внизу, делиться секретами, угощать друг друга вкусными кусочками;



— если хочется всплеска адреналина, стоит прокатиться на гидроциклах, можно устроить даже соревнование с интересным призом победившему, наверняка оба участника будут довольны результатами состязания.



Конечно, устраивать особенное свидание непросто, все слишком индивидуально и готового рецепта не даст ни один специалист. Он может лишь посоветовать, куда поехать на романтический уикенд, выбор же остается за самим организатором. Если он сделан с любовью, любая локация будет удачной.