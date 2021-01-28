В Челябинской области отклонили 5,4 тыс. заявок на получение ипотеки с господдержкой

УрБК, Челябинск, 28.01.2021. На 21 января жители Челябинской области подали 20 тыс. 377 заявок на оформление ипотечных кредитов по ставке 6,5% в рамках программы господдержки, говорится в материалах госкомпании «ДОМ.РФ».
Из них 13 тыс. 633 уже одобрены, по 5 тыс. 362 получены отказы.
Отметим, что Челябинская область не входит в топ-10 рейтинга регионов по числу одобренных заявок на предоставление льготной ипотеки, где лидирующие позиции занимают Москва, Санкт-Петербург, Московская область.
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