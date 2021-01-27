Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка заем на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила кредит на сумму более 1 млн руб. предполагаемым мошенникам, которые действовали от имени сотрудников банка. Об этом сообщает пресс-группа городского Управления МВД.
В правоохранительные органы екатеринбурженка обратилась 20 января. Как следует из заявления 37-летней потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заверил женщину, что к мошенникам попали данные ее банковских карт, и для сохранения средств необходимо перевести деньги на счет, который ей продиктуют. Потерпевшая так и сделала.
«После этого с потерпевшей вновь связался лжебанкир и потребовал оформить кредит, а когда дама зашла в личный кабинет, то обнаружила заявку на оформление займа, которую она не создавала. Через некоторое время с женщиной связались представители банка и подтвердили кредит на сумму 300 тыс. руб. Указанные средства после настоятельных уговоров неизвестного заявительница также перевела на счета злоумышленников», — говорится в сообщении.
После совершения операций женщине пришло уведомление о блокировке ее личного кабинета и необходимости обратиться в отделение банка. Далее заявитель пришла в офис кредитной организации, где оформила заявку на перевыпуск карты, а также сняла с одного из своих счетов оставшиеся 150 тыс. руб.
«После чего собеседник попросил женщину под предлогом защиты данных ее банковских карт оформить еще один кредит. Женщина вновь согласилась, и ей одобрили заем на сумму 320 тыс. руб. Затем по требованию неизвестного она перевела данные средства на указанные счета. После мужчина снова потребовал у гражданки оформить на себя кредиты. На этот раз екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников, и прекратила разговор», — отмечается в сообщении.
В итоге общая сумма ущерба составила 1 млн 098 тыс. руб. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь приводил следующую статистику: за 11 месяцев 2020 года полицией в регионе было возбуждено 5,9 тыс. уголовных дел по фактам мошенничества с использованием сети Интернет. По сравнению с прошлым годом количество дел по таким преступлениям выросло более чем в 1,6 раза.
Общая сумма ущерба от действий мошенников в Свердловской области к концу 2020 года превысила 80 млн руб.
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2020. Жительница Екатеринбурга перечислила кредит на сумму 2,6 млн руб. предполагаемым ...16.12.2020 Жительница Екатеринбурга оформила два кредита на сумму 1,3 млн рублей и отдала деньги мошенникам
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2020. Очередной жертвой телефонных мошенников стала 55-летняя жительница Екатеринбурга, ...30.11.2020 Мошенники под видом сотрудников банка оформили на жительницу Екатеринбурга кредиты на 768 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 30.11.2020. Жительница Екатеринбурга стала жертвой телефонных аферистов. Мошенники обманным путем ...19.11.2020 Жительница Екатеринбурга перевела лжесотруднику Росздравнадзора более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 19.11.2020. Жительница Екатеринбурга перевела 2 млн 574 тыс. руб. предполагаемым мошенникам, ...29.10.2020 В Екатеринбурге лжебанкиры похитили у пенсионерки более 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 29.10.2020. Телефонные мошенники похитили у жительницы Екатеринбурга свыше 4,1 млн руб. ...