Жительница Екатеринбурга перевела лжесотрудникам банка заем на 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Жительница Екатеринбурга перечислила кредит на сумму более 1 млн руб. предполагаемым мошенникам, которые действовали от имени сотрудников банка. Об этом сообщает пресс-группа городского Управления МВД.



В правоохранительные органы екатеринбурженка обратилась 20 января. Как следует из заявления 37-летней потерпевшей, ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Он заверил женщину, что к мошенникам попали данные ее банковских карт, и для сохранения средств необходимо перевести деньги на счет, который ей продиктуют. Потерпевшая так и сделала.



«После этого с потерпевшей вновь связался лжебанкир и потребовал оформить кредит, а когда дама зашла в личный кабинет, то обнаружила заявку на оформление займа, которую она не создавала. Через некоторое время с женщиной связались представители банка и подтвердили кредит на сумму 300 тыс. руб. Указанные средства после настоятельных уговоров неизвестного заявительница также перевела на счета злоумышленников», — говорится в сообщении.



После совершения операций женщине пришло уведомление о блокировке ее личного кабинета и необходимости обратиться в отделение банка. Далее заявитель пришла в офис кредитной организации, где оформила заявку на перевыпуск карты, а также сняла с одного из своих счетов оставшиеся 150 тыс. руб.



«После чего собеседник попросил женщину под предлогом защиты данных ее банковских карт оформить еще один кредит. Женщина вновь согласилась, и ей одобрили заем на сумму 320 тыс. руб. Затем по требованию неизвестного она перевела данные средства на указанные счета. После мужчина снова потребовал у гражданки оформить на себя кредиты. На этот раз екатеринбурженка поняла, что стала жертвой мошенников, и прекратила разговор», — отмечается в сообщении.



В итоге общая сумма ущерба составила 1 млн 098 тыс. руб. В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».



Ранее начальник отдела по борьбе с мошенничествами Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области Артем Лаздынь приводил следующую статистику: за 11 месяцев 2020 года полицией в регионе было возбуждено 5,9 тыс. уголовных дел по фактам мошенничества с использованием сети Интернет. По сравнению с прошлым годом количество дел по таким преступлениям выросло более чем в 1,6 раза.



Общая сумма ущерба от действий мошенников в Свердловской области к концу 2020 года превысила 80 млн руб.