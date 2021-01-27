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27.01.2021

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. В Свердловской области на 28 января 2021 года объявлено штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

По прогнозам синоптиков, завтра местами на Среднем Урале ожидаются порывы ветра до 20 м/с.

«В связи с этим спасатели просят свердловчан быть бдительными и напоминают о правилах безопасного поведения. При сильном ветре необходимо убрать с балконов все вещи, которые могут быть захвачены воздушным потоком, а также плотно закрыть окна и двери. Машину желательно парковать в гараже или на крытой парковке, а при их отсутствии — парковать автомобиль подальше от деревьев и слабо закрепленных конструкций. Находясь на улице, избегать деревьев, шатких конструкций и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач)», — говорится в сообщении.

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