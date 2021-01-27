Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,25%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 111 тыс. 336 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.



На 26 января число безработных составляло 111 тыс. 801 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 456 человек.



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,25%.