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27.01.2021

Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,25%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 111 тыс. 336 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.

На 26 января число безработных составляло 111 тыс. 801 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 456 человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,25%.

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