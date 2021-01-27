Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,25%

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. По состоянию на 27 января в Свердловской области официально зарегистрировано 111 тыс. 336 безработных. Об этом сообщает департамент по труду и занятости населения Среднего Урала.
На 26 января число безработных составляло 111 тыс. 801 человек. Таким образом, за последние сутки показатель сократился на 456 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы в Свердловской области сейчас составляет 5,25%.
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УрБК, Екатеринбург, 22.01.2021. По состоянию на 22 января в Свердловской области официально зарегистрировано 112 тыс. ...20.01.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,27%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2021. По состоянию на 20 января в Свердловской области официально зарегистрировано 111 тыс. ...11.01.2021 Уровень официально зарегистрированной безработицы на Среднем Урале составляет 5,39%
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УрБК, Екатеринбург, 11.01.2021. По состоянию на 11 января в Свердловской области официально зарегистрировано 114 тыс. ...