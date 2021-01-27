Число выданных в 2020 году автокредитов на Южном Урале выросло на 2,3%

УрБК, Челябинск, 27.01.2021. В Челябинской области в 2020 году было выдано 32 тыс. 275 автокредитов, что на 2,3% больше, чем в 2019 году (31 тыс. 547 ед.). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
С этим результатом Южный Урал занял 8-ю строчку рейтинга среди 30 российских регионов. На первом месте по числу выданных в 2020 году автокредитов оказалась Москва (67,3 тыс. ед.), на втором — Московская область (51,3 тыс. ед.), на третьем — Санкт-Петербург (51,1 тыс. ед.), на четвертом — Республика Татарстан (44,6 тыс. ед.). Замыкает пятерку лидеров Республика Башкортостан (39,8 тыс. ед.).
В целом по стране, согласно исследованию НБКИ, по итогам 2020 года было выдано 896,4 тыс. автокредитов, что на 5,9% меньше по сравнению с предыдущим годом (952,9 тыс. ед.).
В то же время, согласно данным аналитического агентства «Автостат», объем рынка новых легковых автомобилей в 2020 году снизился на 8,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 1 461,0 тыс. единиц (в 2019 году — 1 593,1 тыс. ед.).
По словам исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, в 2020 году и покупки автомобилей, и выдачи автокредитов продемонстрировали снижение по отношению к показателям 2019 года. Но, с другой стороны, по его мнению, если бы не автокредитование, падение авторынка было бы еще более ощутимым.
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