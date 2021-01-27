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27.01.2021

Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого замгубернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

А. Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января. На новом посту он будет заниматься вопросами социально-экономического развития Свердловской области, привлечением инвестиций и промышленной политикой.

Напомним, что накануне Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания проголосовало за назначение Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора региона. За это решение проголосовали 38 депутатов, 3 — против.

Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Основанием для отставки стало заявление А. Высокинского об отставке.

Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга был назначен бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.

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