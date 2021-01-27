Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого замгубернатора Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении Александра Высокинского на пост первого заместителя губернатора региона. Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
А. Высокинский приступил к исполнению служебных обязанностей с 27 января. На новом посту он будет заниматься вопросами социально-экономического развития Свердловской области, привлечением инвестиций и промышленной политикой.
Напомним, что накануне Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания проголосовало за назначение Александра Высокинского на должность первого заместителя губернатора региона. За это решение проголосовали 38 депутатов, 3 — против.
Ранее депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга Александра Высокинского. Основанием для отставки стало заявление А. Высокинского об отставке.
Временно исполняющим обязанности главы Екатеринбурга был назначен бывший первый замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания проголосовало за назначение Александра ...26.01.2021 Александр Высокинский официально назначен первым заместителем губернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 26.01.2021. Законодательное собрание Свердловской области в ходе внеочередного заседания ...23.12.2020 Александр Высокинский назначен исполняющим обязанности первого замгубернатора Свердловской области
Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского исполняющим обязанности первого ...23.12.2020 Александр Высокинский назначен исполняющим обязанности первого замгубернатора Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 23.12.2020. Глава Свердловской области Евгений Куйвашев назначил Александра Высокинского ...22.12.2020 Екатеринбургская гордума проголосовала за отставку главы муниципалитета Александра Высокинского
Депутаты Екатеринбургской городской думы проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы Екатеринбурга ...