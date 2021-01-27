Госдолг Среднего Урала превысил 114 млрд рублей

На 1 января государственный долг Свердловской области составляет 114 млрд 398 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте регионального минфина.



Отметим, что на 1 октября 2020 года госдолг Среднего Урала составлял 95,2 млрд руб., на 1 декабря — 97,2 млрд руб.



Ранее стало известно, что власти Свердловской области обновили прогноз по объему госдолга региона на 2021-2030 годы. В документе говорится, что в текущем году задолженность региона вырастет до 115,6 млрд руб. К 2026 году показатель увеличится до 216 млрд руб.