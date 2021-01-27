Официальный курс доллара США снизился на 60 коп., евро — на 45 коп.

УрБК, Москва, 27.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 января 2021 года. Курс долл. США к рублю снизился на 60 коп., до 75,04 руб., курс евро — на 45 коп., до 91,22 руб.
УрБК, Москва, 20.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 января 2021 года. Курс долл. ...19.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 12 коп.
УрБК, Москва, 19.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 января 2021 года. Курс долл. ...15.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 39 коп.
УрБК, Москва, 15.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 16 января 2021 года. Курс долл. ...13.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 74 коп., евро — на 54 коп.
УрБК, Москва, 13.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 января 2021 года. Курс долл. ...12.01.2021 Официальный курс доллара США снизился на 25 коп., евро — на 49 коп.
УрБК, Москва, 12.01.2021. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 января 2021 года. Курс долл. ...