Госдолг Среднего Урала превысил 114 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. На 1 января государственный долг Свердловской области составляет 114 млрд 398 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте регионального минфина.
Отметим, что на 1 октября 2020 года госдолг Среднего Урала составлял 95,2 млрд руб., на 1 декабря — 97,2 млрд руб.
Ранее стало известно, что власти Свердловской области обновили прогноз по объему госдолга региона на 2021-2030 годы. В документе говорится, что в текущем году задолженность региона вырастет до 115,6 млрд руб. К 2026 году показатель увеличится до 216 млрд руб.
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