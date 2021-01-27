В Свердловской области выявлено 368 новых случаев заражения COVID-19

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2021. В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 368 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает 27 января 2021 года региональный оперштаб.
Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области за время пандемии составило 69 тыс. 030 человек.
Также за сутки в области зарегистрировано 17 летальных случаев от последствий коронавирусной инфекции. Общее число умерших в регионе достигло 1 тыс. 973. За сутки из больниц выписаны 379 человек. Всего в Свердловской области официально выздоровели 61 тыс. 564 человека.
В России за минувшие сутки был выявлен 17 тыс. 741 новый случай COVID-19. Общее число зарегистрированных заболевших составило 3 млн 774 тыс. 672 человека. За сутки зарегистрировано 594 летальных случая (всего 71 тыс. 076), выздоровели 27 тыс. 922 человека (всего 3 млн 202 тыс. 483).
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