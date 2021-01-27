В России на рынке предоставления услуг брокеров возросло количество мошенников

УрБК, Москва, 27.01.2021. Крупнейшие брокерские компании в России по итогам 2020 года зафиксировали приток мошенников на рынок предоставления данного вида услуг, сообщает «Прайм» со ссылкой на собственный опрос.



Так, по оценке руководителя управления развития клиентского сервиса ГК «Финам» Дмитрия Леснова, за прошедший год число брокерских счетов инвесторов на Московской бирже выросло на 130%, до 8,8 млн. Такой прирост, по его мнению, привлекает внимание аферистов к потенциальным инвесторам, которые впервые зашли на биржу.



«Как правило, они подталкивают клиентов открыть счет в подставной компании и сделать перевод денежных средств под предлогом якобы очень высокой доходности «продуктов», которые такая компания представляет. А затем исчезают вместе с деньгами обманутых инвесторов», — сказал Д. Леснов.



Его коллеги, в свою очередь, отметили, что зачастую псевдоброкеры используют телефон и электронную почту для связи с потенциальной жертвой. Нередки случаи, когда аферисты выступают от имени известных брокерских организаций.