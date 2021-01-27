Власти Москвы отменили запрет на ночную работу кафе, ресторанов и увеселительных заведений

УрБК, Москва, 27.01.2021. Власти Москвы 27 января 2021 года объявили об отмене ряда ограничений, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на официальном сайте главы столицы Сергея Собянина.
В частности, отменен запрет на ночную работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений. Кроме того, перестает быть обязательным требование о переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы.
«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает улучшаться. В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек. В коронавирусных стационарах свободно более 50% коек — впервые с середины июня прошлого года», — говорится в сообщении.
Напомним, ночной запрет на работу кафе, ресторанов и увеселительных заведений российские регионы начали вводить с конца октября 2020 года в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев установил соответствующее ограничение с 27 октября прошлого года.
Согласно сводке федерального оперштаба, на Среднем Урале с 29 декабря 2020 года по 26 января 2021 года пока нет тенденции к снижению суточного прироста новых заражений.
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