«Атомстройкомплекс» запустил продажи квартир в ЖК Repin Towers

В Екатеринбурге стартовали продажи квартир в новом жилом доме Repin Towers — совместном проекте компании «Атомстройкомплекс» и «СКМ Девелопмент».



«Дом возводится в активно развивающейся части микрорайона ВИЗ, на стрелке ул. Репина и Металлургов. Архитектура проекта отсылает к эпохе авангарда — фасад отличают строгая геометрия вертикальных и горизонтальных линий, выполненная с применением контрастных вставок. Яркой особенностью объекта станут круглые окна», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».







Директор по проектированию застройщика Екатерина Спирина отмечает, что дом расположен на возвышенности, на въезде в город со стороны Московского тракта, а потому станет архитектурной доминантой, которая будет формировать первое впечатление о Екатеринбурге.



«Фасадные и объемно-планировочные решения по этому проекту мы выносили на экспертное обсуждение в «Союзе архитекторов» и детально проработали вместе с лучшими архитекторами города. Дом получился выразительным и запоминающимся снаружи, функциональным и эргономичным внутри», — заявила Е. Спирина.



Представители «Атомстройкомплекса» пояснили, что в доме комфорт-класса представлены студии, одно-, двух-, трехкомнатные квартиры. Одни и те же планировки реализованы с различными нюансами: например, здесь есть обычные двухкомнатные квартиры, а есть варианты с теплой отапливаемой лоджией. Собственники могут использовать ее в качестве дополнительного изолированного помещения — кабинета или мастерской, а также увеличить площадь комнаты за счет ее объединения с лоджией. Архитекторы реализовали нестандартное решение для хранения сезонных вещей: на каждом этаже запроектированы кладовые площадью от двух до пяти кв. метров, которые можно будет приобрести в собственность. Они предназначены для удобного хранения велосипедов, колясок, санок и другого инвентаря.







«Объект возводится с привлечением проектного финансирования банка «ДОМ.РФ», продажа квартир осуществляется с помощью счетов эскроу. При таком алгоритме финансирования банк проводит комплексную оценку проекта застройщика, финансируя только потенциально успешные, востребованные рынком проекты. Покупатели могут выбрать квартиру в Repin Towers необходимой комплектации: с отделкой или без, в качестве дополнительной опции возможна установка застройщиком кухонного гарнитура со встроенной бытовой техникой и шкафом-купе — стоимость мебели может быть включена в цену квартиры и, таким образом, оформлена под низкий ипотечный процент», — сообщил коммерческий директор компании «Атомстройкомплекс» Данил Кузнецов.



«Надеемся, что наш яркий архитектурный проект создаст новый открыточный ракурс Екатеринбурга, узнаваемый и неповторимый. Удачное расположение дома откроет будущим жильцам великолепные виды на центр города и его магистрали, Верх-Исетский пруд и лес», — подчеркивает директор «СКМ Девелопмент» Алексей Фалько.



Ранее стало известно, что «Атомстройкомплекс» планирует построить новый квартал с жильем и офисами на месте собственной промышленной зоны на ул. Бабушкина в Екатеринбурге.







Компания уже приступила к разработке проекта планировки территории в границах ул. Краснофлотцев, Бабушкина, Корепина, Стачек, Фронтовых Бригад.



«Застройщик планирует вынести свое производство за пределы города, а на его месте построить новый жилой микрорайон. Территория обладает большим потенциалом для развития: она находится рядом с парком, станцией метро, расположена близко к центру города. «Атомстройкомплекс» рассматривает эту землю для многофункциональной застройки и планирует в рамках существующей нормативной базы реализовать принципы, заложенные в стандарты комплексного развития территорий «ДОМ.РФ». Ключевой принцип — это сбалансированность территории, то есть возможность для жителей работать, отдыхать, а также получать полный спектр услуг в шаговой доступности от дома», — рассказали в пресс-службе «Атомстройкомплекса».



«Раньше промышленные площадки были основным местом приложения труда: так формировались жилые районы вокруг крупных заводов — Уралмаша, Химмаша и так далее. Сейчас изменились технологии, предприятиям больше не требуются большие площадки и цеха, многие из них вынесены за город. Задача девелоперов — вовлечь в оборот бывшие территории производственных зон и реализовать на них не только современное жилье, но и современные места приложения труда. Для этого первые этажи домов отдаются под офисы и торговлю. Не исключено, что запроектируем в составе нового микрорайона и помещения для бэк-офиса «Атомстройкомплекса». В отличие от промышленных предприятий, офисы не требуют создания санитарно-защитной зоны и, наоборот, стимулируют развитие сервисной инфраструктуры вокруг за счет обеспечения трафика», — заявил глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.



Напомним, «Атомстройкомплекс» одним из первых в Екатеринбурге начал реализовывать компактные офисные центры на периферии, в том числе в составе жилой застройки. В портфеле девелопера — компактные офисный центр в микрорайоне Ботанический, деловой центр ASK на Уралмаше, а также деловой центр «Основа» в Пионерском микрорайоне. Такие помещения пользуются высоким спросом со стороны мелкого и среднего бизнеса, а главное — помогают снижать маятниковую миграцию.



Изображения предоставлены пресс-службой корпорации «Атомстройкомплекс»